Окупанти збільшили зону “евакуації” на Херсонщині на 15 км

Жовтень, 31 в 22:58

Підконтрольна Росії “влада” Херсонської області оголосила про рішення розширити зону “евакуації” на 15 км. Про це сказав голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Так, людей примусово депортують углиб Херсонської області, а також у регіони сусідньої Росії. Їм обіцяють виплатити по 100 тис. рублів (менше 60 тис. гривень), а також надати житлові сертифікати на купівлю житла у РФ.

Під депортацію підпадають і мешканці прибережних територій лівого берега. Це населені пункти Новокаховського, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетського та Верхньорогачицького районів.

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Сальдо заявив, що депортація дозволить окупантам “створити ешелоновану оборону”. Він висловив сподівання, що це може допомогти військам РФ зупинити наступ українських захисників та звільнення регіону від окупації.

Крім того, він звинуватив Україну в тому, що ЗСУ нібито збираються вдарити ракетами по греблі Каховської ГЕС, і саме з цим, за його словами, пов’язане розширення географії депортації.

Нагадаємо, на початку жовтня окупанти заявляли про “евакуацію” херсонців із правого берега Дніпра на лівий.

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня попередив, що російські окупанти можуть готувати теракт на Каховській ГЕС.

Так, агресори замінували дамбу та агрегати станції. До зони затоплення можуть потрапити 80 населених пунктів, у тому числі Херсон.

Фото: Людмила Денісова