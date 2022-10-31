Октябрь, 31 в 13:11

Страна-агрессор Россия использует воздушное пространство Молдовы для атак на территорию Украины с использованием ракет и беспилотников.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Противник не впервые использует воздушное пространство суверенного государства Республика Молдова для воздушного терроризма по отношению к Украине, для атак по Украине. В частности, по нашим западным и юго-западным рубежам, — подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что враг, например, использует для атак крылатые ракеты калибра морского базирования. Сегодня же с утра войска РФ применяли против Украины ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

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Кроме того, украинские военные неоднократно замечали вражеские БПЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан-10 на территории Молдовы за 5-10 км до границы с Румынией.

– Радиолокационными средствами Воздушных сил ВСУ неоднократно были замечены БПЛА противника вблизи молдавско-румынской границы. Около 10 км. Их противник использует для своих провокативных действий, — объяснил Игнат.

Комментируя ситуацию с падением российской ракеты на территории Молдовы, он подтвердил, что такой факт имеет место. По словам Игната, против ракеты сработало украинское ПВО, и не исключено, что обломки могли попасть на территорию Молдовы. Однако ПВО наших Вооруженных сил работало по цели на территории Украины.

– Мы защищаемся, вероятно, так может быть, что обломки могут попасть на территорию Молдовы. Состоялась боевая работа. Нужно видеть подтверждение, куда она (ракета, – Ред.) там упала. Ракета попадает в ракету на территории Украины, а дальше куда падают обломки – это уже нужно смотреть непосредственно на месте, что там произошло и куда оно попало. Однако это последствия российской агрессии, — подчеркнул Игнат.