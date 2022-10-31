Жовтень, 31 в 13:10

Країна-агресор Росія використовує повітряний простір Молдови для атак на територію України з використанням ракет та безпілотників.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Противник не вперше використовує повітряний простір суверенної держави Республіка Молдова для повітряного тероризму щодо України, для атак по Україні. Зокрема, по наших західних та південно-західних рубежах, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що ворог, наприклад, використовує для атак крилаті ракети Калібр морського базування. Сьогодні ж зранку війська РФ застосовували проти України ракети повітряного базування Х-101 та Х-555.

Зараз дивляться

Крім того, українські військові неодноразово помічали ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, типу Орлан-10, на території Молдови, за 5-10 км до кордону з Румунією.

– Радіолокаційними засобами Повітряних сил ЗСУ неодноразово було помічено БПЛА противника поблизу молдовсько-румунського кордону. Близько 10 км. Їх противник використовує для провокативних своїх дій, – пояснив Ігнат.

Коментуючи ситуацію довкола падіння російської ракети на території Молдови, він підтвердив, що такий факт має місце. За словами Ігната, проти ракети спрацювала українська ППО, і не виключено, що уламки могли потрапити на територію Молдови. Проте ППО наших Збройних сил працювала по цілі на території України.

– Ми захищаємося. Ймовірно, так, таке може бути, що уламки можуть потрапити на територію Молдови. Відбулася бойова робота. Потрібно бачити підтвердження, куди вона (ракета, – Ред.) там впала. Ракета влучає в ракету на території України, а далі куди падають уламки – це вже потрібно дивитися безпосередньо на місці, що там відбулося і куди воно потрапило. Проте це наслідки російської агресії, – наголосив Ігнат.