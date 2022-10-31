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Факты / Україна

РФ выводит контингент ЧВК Республики Мали для пополнения войск в Украине – Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
РФ выводит контингент ЧВК Республики Мали для пополнения войск в Украине – Генштаб

РФ ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний, поэтому выводит контингент ЧВК из Республики Мали.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 31 октября.

Также отмечается, что российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине.

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— Эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в течение суток украинские защитники нанесли 14 ударов по позициям оккупантов.

— 12 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА, — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.

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Источник: Генштаб ВСУ
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