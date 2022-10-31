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Факти / Україна

РФ виводить контингент ПВК Республіки Малі для поповнення військ в Україні – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РФ виводить контингент ПВК Республіки Малі для поповнення військ в Україні – Генштаб

РФ шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній, тому виводить контингент ПВК з Республіки Малі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 31 жовтня.

Також зазначається, що російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні.

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– Ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби українські захисники завдали 14 ударів по позиціях окупантів

– 12 – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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