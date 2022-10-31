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Факты / Україна

Как быть заметными для водителей, когда отсутствует уличное освещение – советы от МВД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Как быть заметными для водителей, когда отсутствует уличное освещение – советы от МВД
Фото: МВД

В МВД дали пять советов украинцам относительно одежды, которую стоит выбирать в условиях отсутствия уличного освещения.

– Из-за вражеских обстрелов объектов инфраструктуры в Украине введены временные отключения, в том числе и уличного освещения, – напоминает МВД.

Чтобы стать более заметными для водителей в темное время и обезопасить себя:

  • надевайте светлую одежду;
  • носите фликеры (светоотражатель): ленты, браслеты, наклейки, жилеты или даже рефлективную одежду;
  • установите светоотражающие элементы на одежду своих детей;
  • приобретите фликеры для домашних питомцев;
  • установите фонарик на велосипед или другое транспортное средство для его распознавания.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщайте экстренные службы по номерам 101, 102, 103, — добавляют в МВД.

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Источник: МВД
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