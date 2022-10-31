Октябрь, 31 в 16:58

В МВД дали пять советов украинцам относительно одежды, которую стоит выбирать в условиях отсутствия уличного освещения.

– Из-за вражеских обстрелов объектов инфраструктуры в Украине введены временные отключения, в том числе и уличного освещения, – напоминает МВД.

Чтобы стать более заметными для водителей в темное время и обезопасить себя:

надевайте светлую одежду;

носите фликеры (светоотражатель): ленты, браслеты, наклейки, жилеты или даже рефлективную одежду;

установите светоотражающие элементы на одежду своих детей;

приобретите фликеры для домашних питомцев;

установите фонарик на велосипед или другое транспортное средство для его распознавания.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщайте экстренные службы по номерам 101, 102, 103, — добавляют в МВД.