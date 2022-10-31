Как быть заметными для водителей, когда отсутствует уличное освещение – советы от МВД
Фото: МВД
В МВД дали пять советов украинцам относительно одежды, которую стоит выбирать в условиях отсутствия уличного освещения.
– Из-за вражеских обстрелов объектов инфраструктуры в Украине введены временные отключения, в том числе и уличного освещения, – напоминает МВД.
Чтобы стать более заметными для водителей в темное время и обезопасить себя:
- надевайте светлую одежду;
- носите фликеры (светоотражатель): ленты, браслеты, наклейки, жилеты или даже рефлективную одежду;
- установите светоотражающие элементы на одежду своих детей;
- приобретите фликеры для домашних питомцев;
- установите фонарик на велосипед или другое транспортное средство для его распознавания.
— При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщайте экстренные службы по номерам 101, 102, 103, — добавляют в МВД.
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