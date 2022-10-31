Жовтень, 31 в 16:58

МВС опублікувало п’ять порад українцям щодо одягу в умовах відсутності вуличного освітлення.

– Через ворожі обстріли об’єктів інфраструктури в Україні запроваджені тимчасові відключення, в тому числі й вуличного освітлення, – нагадує МВС.

Аби стати помітнішим для водіїв у темний час та убезпечити себе:

вдягайте світлий одяг;

носіть флікери (світловідбивач): стрічки, браслети, наліпки, жилети або навіть рефлективний одяг;

встановіть світловідбивальні елементи на одяг своїх дітей;

придбайте флікери для домашніх улюбленців;

встановіть ліхтарик на велисипед або інший транспортний засіб задля його розпізнавання.

– У разі виникнення надзвичайних ситуацій повідомляйте екстрені служби за номерами 101, 102, 103, – додають у МВС.