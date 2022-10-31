Як бути помітними для водіїв, коли відсутнє вуличне освітлення – поради від МВС
Фото: МВС
МВС опублікувало п’ять порад українцям щодо одягу в умовах відсутності вуличного освітлення.
– Через ворожі обстріли об’єктів інфраструктури в Україні запроваджені тимчасові відключення, в тому числі й вуличного освітлення, – нагадує МВС.
Аби стати помітнішим для водіїв у темний час та убезпечити себе:
- вдягайте світлий одяг;
- носіть флікери (світловідбивач): стрічки, браслети, наліпки, жилети або навіть рефлективний одяг;
- встановіть світловідбивальні елементи на одяг своїх дітей;
- придбайте флікери для домашніх улюбленців;
- встановіть ліхтарик на велисипед або інший транспортний засіб задля його розпізнавання.
– У разі виникнення надзвичайних ситуацій повідомляйте екстрені служби за номерами 101, 102, 103, – додають у МВС.
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