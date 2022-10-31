Октябрь, 31 в 9:30

В Украине из-за массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента.

По его словам, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

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Часть ракет удалось сбить нашей противовоздушной обороне, а часть все же попала в цель. В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий.

Где есть попадание в объекты критической инфраструктуры:

Киевская область. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры 350 тыс. квартир Киева остались без света, в некоторых районах нет воды. В одной из общин Киевщины также зафиксировали попадания.

Черкасская область. Вражеская армия атаковала объект энергетической инфраструктуры. Часть области обесточена.

Харьковская область. Российские ракеты С-300 попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

Запорожье. В Запорожье ракеты также попали в объект критической инфраструктуры, в городе пропадает свет.

Кировоград. Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов, там ликвидируют пожар.

Война в Украине длится уже 250-й день.

Источник: Александр Старух, Андрей Райкович, ДТЭК, Игор Терехов, Игор Табурец