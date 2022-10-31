Октябрь, 31 в 10:11

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 620 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 71 820 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 14 танков, 32 боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, сбили один самолет и один вертолет.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 686 (+14);

боевые бронированные машины – 5 485 (+32);

артиллерийские системы – 1728 (+4);

РСЗО – 383;

средства ПВО – 197;

самолеты – 275 (+1);

вертолеты – 253 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1);

крылатые ракеты – 352;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4128 (+8);

специальная техника – 154.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.