Жовтень, 31 в 10:11

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 620 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 71 820 своїх військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 14 танків, 32 бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, збили один літак і один гелікоптер.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 686 (+14);

бойові броньовані машини ‒ 5 485 (+32);

артилерійські системи – 1 728 (+4);

РСЗВ – 383;

засоби ППО ‒ 197;

літаки – 275 (+1);

гелікоптери – 253 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1);

крилаті ракети ‒ 352;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 128 (+8);

спеціальна техніка ‒ 154.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.