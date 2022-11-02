Активы двух предприятий на Ивано-Франковщине, принадлежавших россиянам, передали АРМА

Ноябрь, 02 в 12:55

Корпоративные права в уставных капиталах двух предприятий из Ивано-Франковской области, владельцами которых были граждане РФ, суд передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Речь идет о долях более чем в 90% в уставных капиталах этих компаний, общая стоимость которых достигает почти 70 млн грн.

По данным ГБР, владельцы предприятий пытались скрыть, кому они принадлежат, чтобы избежать конфискации имущества. Для этого была создана оффшорная компания, через которую контролировалась их деятельность.

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Следствие также установило, что эти фирмы не уплатили налогов на миллионы гривен. По этим фактам продолжается расследование.

Только за полгода ГБР передало АРМА имущества более чем на 1,5 млрд грн.