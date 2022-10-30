Россия должна заплатить: Подоляк призвал передать замороженные активы РФ Украине

Октябрь, 30 в 16:06

Конфискованные активы российских олигархов должны перейти в собственность украинского народа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter.

— Почему до сих пор продолжается странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими $330 млрд и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: ru-активы должны быть переданы народу Украины. Хватит отговорок. Россия должна заплатить, – подчеркнул он.

Европейский Союз заморозил активы РФ на сумму свыше €17 млрд в рамках санкций. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что эти деньги можно направить на восстановление Украины.

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По его словам, речь идет об активах 90 человек в семи кранах ЕС, в том числе €2,2 млрд – в Германии.

По состоянию на 1 октября международные резервы России за месяц снизились на 4,41% (или на $24,972 млрд) и составляют $540,688 млрд, в то время как в начале сентября были $565,660 млрд.

Источник: Михаил Подоляк