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Факти / Україна

Активи двох підприємств на Івано-Франківщині, що належали росіянам, передали АРМА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Активи двох підприємств на Івано-Франківщині, що належали росіянам, передали АРМА
Фото: Depositphotos

Корпоративні права в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківщини, власниками яких були громадяни РФ, суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Йдеться про частки у більш 90% статутних капіталів цих компаній, загальна вартість яких сягає майже 70 млн грн.

За даними ДБР, власники підприємств намагалися приховати, кому вони належить, щоб уникнути конфіскації майна. Для цього створили офшорну компанію, через яку контролювали їхню діяльність.

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Слідство також встановило, ці фірми не сплатили податки на мільйони гривень. За цими фактами наразі триває розслідування.

Тільки за пів року ДБР передало АРМА майно на понад 1,5 млрд грн.

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Джерело: ДБР
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