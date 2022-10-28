Оккупанты готовят несколько сценариев развития событий на юге – Гуменюк

Октябрь, 28 в 7:20

Оккупанты пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины и ВСУ готовы к любым коварным маневрам врага. Об этом сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— На самом деле их там настолько много, что они могут расслаиваться, как говорится, на несколько эпизодов. Так и происходит, что они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега – это тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там и мирового сообщества, подготовку к уличным боям — это также одна из характеристик их поведения, их дальнейшей операции, дальнейшего развития событий, — сказала Гуменюк.

Однако ВСУ готовы к разного рода провокациям со стороны врага и внимательно наблюдают за врагом.

– Мы готовы к разного рода провокациям. То, что они пытались винить ВСУ заранее — то в подрыве ГЭС, то в подрыве грязной бомбы. То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов. Но мы наблюдаем за ними внимательно, мы видим и понимаем, что происходит. У них определенная сумятица присутствует, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как может развиваться дальше ход событий, — подчеркнула Гуменюк.