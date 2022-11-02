Ноябрь, 02 в 13:09

В течение суток власти Сумской области зафиксировали более ста прилетов.

Один человек травмирован: в Сумской области зафиксировали более сотни прилетов в сутки / 5 фотографий

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, враг бил из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Российские оккупанты повредили два частных помещения и линии электропередачи.

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Один человек получил травмы.

Только в течение ночи 2 ноября пять пограничных общин региона выдержали семь обстрелов.

Зафиксировано более 30 прилетов и семь очередей из стрелкового оружия.

10 прилетов из минометов и самоходных артиллерийских установок было в Миропольской общине.

Из миномета попали россияне на территорию Эсманьской общины.

Восемь прилетов в течение нескольких часов насчитали в Знобь-Новгородской общине.

Утром под огонь россиян попали Шалыгинская и Эсманьская общины.

По первой оккупанты выпустили три пулеметных очереди, по второй – четыре.

Кроме того, Эсманьская община выдержала еще и 12 прилетов из минометов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий

Фото: Кирилл Тимошенко