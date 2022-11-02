Один человек травмирован: в Сумской области зафиксировали более сотни прилетов в сутки
В течение суток власти Сумской области зафиксировали более ста прилетов.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, враг бил из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Российские оккупанты повредили два частных помещения и линии электропередачи.
Один человек получил травмы.
Только в течение ночи 2 ноября пять пограничных общин региона выдержали семь обстрелов.
Зафиксировано более 30 прилетов и семь очередей из стрелкового оружия.
10 прилетов из минометов и самоходных артиллерийских установок было в Миропольской общине.
Из миномета попали россияне на территорию Эсманьской общины.
Восемь прилетов в течение нескольких часов насчитали в Знобь-Новгородской общине.
Утром под огонь россиян попали Шалыгинская и Эсманьская общины.
По первой оккупанты выпустили три пулеметных очереди, по второй – четыре.
Кроме того, Эсманьская община выдержала еще и 12 прилетов из минометов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий
Фото: Кирилл Тимошенко