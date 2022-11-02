Листопад, 02 в 13:09

Протягом доби влада Сумської області зафіксувала понад сто прильотів.

Одна людина травмована: на Сумщині зафіксували понад сотню прильотів за добу / 5 фотографий

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, ворог гатив із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

Російські окупанти пошкодили два приватні помешкання та лінії електропередачі.

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Одна людина дістала травми.

Лише протягом ночі 2 листопада п’ять прикордонних громад регіону витримали сім обстрілів.

Зафіксовано понад 30 прильотів та сім черг із стрілецької зброї.

10 прильотів із мінометів та самохідних артилерійських установок було в Миропільській громаді.

Із міномету поцілили росіяни на територію Есманьської громади.

Вісім прильотів протягом кількох годин нарахували в Зноб-Новгородській громаді.

Уранці під вогонь росіян потрапили Шалигинська та Есманьська громади.

По першій окупанти випустили три кулеметні черги, по другій – чотири.

Крім того, Есманьська громада витримала ще й 12 прильотів із мінометів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Кирило Тимошенко, Дмитро Живицький

Фото: Кирило Тимошенко