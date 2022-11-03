МИД раскритиковал Россию за депортацию украинцев в Херсонской и Запорожской областях
Министерство иностранных дел решительно осудило Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
– На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу, – сказано в заявлении.
Как отмечается, депортация жителей временно оккупированного Юга сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.
В МИД напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности.
– Все лица в РФ, которые сейчас совершают преступления против украинского народа, непременно будут наказаны, – резюмировали в министерстве.