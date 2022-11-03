МЗС розкритикувало Росію за депортацію українців у Херсонській та Запорізькій областях
Міністерство закордонних справ рішуче засудило Російську Федерацію за депортацію українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.
– На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу, – сказано в заяві.
Як зазначається, депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних установ, а також приватних будинків та квартир.
У МЗС нагадали, що військові злочини та злочини проти людяності не мають терміну позовної давності.
– Усі особи в РФ, які зараз скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані, – резюмували у міністерстві.