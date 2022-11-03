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Факти / Україна

МЗС розкритикувало Росію за депортацію українців у Херсонській та Запорізькій областях

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ рішуче засудило Російську Федерацію за депортацію українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

– На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу, – сказано в заяві.

Як зазначається, депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних установ, а також приватних будинків та квартир.

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У МЗС нагадали, що військові злочини та злочини проти людяності не мають терміну позовної давності.

– Усі особи в РФ, які зараз скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані, – резюмували у міністерстві.

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Джерело: МЗС
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