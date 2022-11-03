Листопад, 03 в 21:22

Міністерство закордонних справ рішуче засудило Російську Федерацію за депортацію українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

– На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу, – сказано в заяві.

Як зазначається, депортація мешканців тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх та медичних установ, а також приватних будинків та квартир.

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