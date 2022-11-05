Возможен ли в Киеве полный блекаут и как к нему подготовиться — ответ Кличко

Ноябрь, 05 в 21:38

Худший сценарий, когда Киев окажется без света, водоснабжения, тепла и связи возможен, но власти делают все, чтобы этого не допустить.

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в эксклюзивном интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

– Мы делаем все, чтобы этого (блекаута, – Ред.) не произошло. Но враг делает все, чтобы город был без тепла, электричества, водоснабжения, чтобы мы погибли. И от того, на сколько мы будем готовы к разным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать и подготовиться, — говорит Кличко.

Он отметил, что в столице сделан запас топлива, электрогенераторов, большой запас пищи, воды, а также подготовлены пункты обогрева и бюветы.

Сейчас смотрят

– Мы готовы к разным сценариям и ни в коем случае руки опускать мы не будем и поднимать также, – добавил мэр города.

Кроме того, Кличко заявил, что каждый киевлянин должен заранее подготовиться к экстренной ситуации и узнать местонахождение пунктов обогрева, ближайшего бювета.