Ноябрь, 05 в 16:59

Мобилизация в РФ и перебрасывание на фронт в Украину плохо обученных бойцов свидетельствует о намерении Кремля воевать до полного уничтожения российской армии.

Об этом рассказал в интервью Forbes заведующий кафедрой Института современной войны в Вест-Пойнте, американский военный эксперт Джон Спенсер. Он считается одним из лучших в мире экспертов по ведению боев в городских условиях.

Оценивая влияние российской мобилизации на ход войны в Украине, Джон Спенсер отметил, что это ничего не изменит. Ведь на фронт попадают плохо оснащенные солдаты.

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– Наращивание армии за счет необученных и плохо оснащенных солдат ничего не изменит. Погибнут еще десятки тысяч российских военных. Думаю, это жест отчаяния. Но это еще и признак того, что, несмотря на поражения, Путин будет воевать, пока его армия не будет уничтожена полностью. Украинцы могут ее уничтожить и сделают это, – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, сам факт того, что Россия прибегла к мобилизации, важен. Это значит, что у Кремля нет резервов.

Спенсер также напомнил, что до 700 тыс. мужчин-россиян сбежали за границу от мобилизации. Это свидетельствует о том, что диктатор Владимир Путин не смог убедить население РФ, что война против Украины “является чем-то большим, чем его персональная месть”.

Эксперт отметил, что у украинцев есть мотивация на фронте, поскольку они понимают, что борются за право на жизнь. Особенно учитывая геноцид и военные преступления РФ в Буче, Изюме и других населенных пунктах Украины.

У российской же армии мотивации нет.

– Россияне не понимают, за что борются. Это значит, что Россия уже проиграла войну, – заявил Спенсер.

Он добавил, что война РФ против Украины кардинально отличается от войн последних десятилетий, поскольку сейчас происходит битва “за выживание целого народа”.

– Государство, имеющее ядерное оружие, хочет полностью уничтожить целую страну. В памяти всплывают картины Второй мировой. Такого не было даже во время больших военных конфликтов, – объяснил Джон Спенсер.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), диктатор Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации в РФ. Губернаторы нескольких российских областей заговорили о второй волне мобилизации, а некоторые мужчины получили повестки на 2023 год.