Ноябрь, 05 в 9:18

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, создает условия для продолжения скрытой мобилизации в РФ.

Это указывает на то, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистических целей Путина в Украине, несмотря на заявления о противоположном.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Американские аналитики обращают внимание на то, что утверждения главы Кремля об успешной и завершенной мобилизации не согласовываются с его указом от 4 ноября, который позволяет российским чиновникам забирать на войну россиян с непогашенной судимостью за некоторые серьезные преступления.

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Также в ISW добавили, что российский диктатор подписал указы о распространении статуса военнослужащих на мужчин, которые проходят службу в добровольческих формированиях.

Подобные указы, вероятно, свидетельствуют о том, что он готовится продолжать скрытую мобилизацию в России.

Кроме того, призыв заключенных может указывать на то, что Путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для мобилизации осужденных вместо гражданских россиян.

Российская оппозиция и интернет-издания сообщают, что власти и бизнес готовятся ко второй волне призыва, модернизируя призывные пункты и готовя списки.

Так, губернаторы Ростовской, Курской и Воронежской областей ранее уже говорили о проведении второй волны мобилизации, а некоторые мужчины сообщили о получении повесток на 2023 год.