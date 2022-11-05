Листопад, 05 в 16:59

Мобілізація в РФ та перекидання на фронт в Україну погано навчених бійців свідчить про намір Кремля воювати до повного знищення російської армії.

Про це розповів в інтерв’ю Forbes завідувач кафедри Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті, американський військовий експерт Джон Спенсер. Він вважається одним із кращих у світі експертів із ведення боїв у міських умовах.

Оцінюючи вплив російської мобілізації на перебіг війни в Україні, Джон Спенсер зазначив, що це нічого не змінить. Адже на фронт потрапляють погано оснащені солдати.

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– Нарощування армії за рахунок ненавчених та погано оснащених солдатів нічого не змінить. Загинуть ще десятки тисяч російських військових. Думаю, це жест розпачу. Але це ще й ознака того, що, попри поразки, Путін воюватиме доти, доки його армію не буде знищено повністю. Українці можуть її знищити та зроблять це, – наголосив військовий експерт.

За його словами, сам факт того, що Росія вдалася до мобілізації, є важливим. Це означає, що в Кремля немає резервів.

Спенсер також нагадав, що до 700 тис. чоловіків-росіян втекли за кордон від мобілізації. Це свідчить про те, що диктатор Володимир Путін не зміг переконати населення РФ, що війна проти України “є чимось більшим, ніж його персональна помста”.

Експерт зазначив, що українці мають мотивацію на фронті, оскільки розуміють, що борються за право на життя. Особливо з огляду на геноцид та воєнні злочини РФ у Бучі, Ізюмі та інших населених пунктах України.

У російської ж армії мотивації немає.

– Росіяни не розуміють, за що борються. Це означає, що Росія вже програла війну, – заявив Спенсер.

Він додав, що війна РФ проти України кардинально відрізняється від воєн останніх десятиліть, оскільки зараз відбувається битва “за виживання цілого народу”.

– Держава, яка має ядерну зброю, хоче повністю знищити цілу країну. У памʼяті спливають картини Другої світової. Такого не було навіть під час великих воєнних конфліктів, – пояснив Джон Спенсер.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), диктатор Володимир Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації в РФ. Губернатори кількох російських областей заговорили про другу хвилю мобілізації, а деякі чоловіки отримали повістки на 2023 рік.