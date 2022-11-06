Иран передавал России дроны во время полномасштабной войны – США

Ноябрь, 06 в 20:23

Специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли сообщил, что заявление Тегерана о том, что там предоставили России “ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала войны в Украине” не соответствует действительности.

– Они переправили десятки (дронов в Россию, – Ред.) только этим летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских, – написал Мелли у себя в Twitter.

Тем временем помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказала в интервью ICTV, что Вашингтон сделает “все что может”, чтобы не

дать Ирану поставлять оружие России и рассмотрит дополнительные санкции против Тегерана.

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До этого президент Владимир Зеленский также сказал, что заявление властей Ирана является ложью.

Американский Институт изучения войны пишет, что Иран поставляет россиянам оружие России в обмен на помощь по ядерной программе.