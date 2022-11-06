Іран передавав Росії дрони під час повномасштабної війни – США
Спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі повідомив, що заява Тегерана про те, що там надали Росії “обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до початку війни в Україні” не відповідає дійсності.
– Вони переправили десятки (дронів у Росію, – Ред.) лише цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних, – написав Меллі в Twitter.
Тим часом, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід сказала в інтерв’ю ICTV, що Вашингтон зробить “все що може”, щоб не
дати Ірану постачати зброю Росії та розгляне додаткові санкції проти Тегерана.
До цього президент Володимир Зеленський також сказав, що заява влади Ірану є брехнею.
Американський Інститут вивчення війни пише, що Іран постачає росіянам зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі.