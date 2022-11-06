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Факти / Світ

Іран передавав Росії дрони під час повномасштабної війни – США

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Іран передавав Росії дрони під час повномасштабної війни – США
Фото: Getty Images

Спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі повідомив, що заява Тегерана про те, що там надали Росії “обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до початку війни в Україні” не відповідає дійсності.

– Вони переправили десятки (дронів у Росію, – Ред.) лише цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних, – написав Меллі в Twitter.

Тим часом, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід сказала в інтерв’ю ICTV, що Вашингтон зробить “все що може”, щоб не

дати Ірану постачати зброю Росії та розгляне додаткові санкції проти Тегерана.

Зараз дивляться

До цього президент Володимир Зеленський також сказав, що заява влади Ірану є брехнею.

Американський Інститут вивчення війни пише, що Іран постачає росіянам зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі.

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Джерело: Голос Америки
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