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Факты / Україна

Ситуация в Киеве с обеспечением электроэнергией сложная, но контролируемая – ОП

Валентина Летяк, редактор ленты
Ситуация в Киеве с обеспечением электроэнергией сложная, но контролируемая – ОП
Фото: Офис президента

Временные отключения света в Киеве контролируемые, поэтому пока нет оснований для паники, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Наверное, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему, не допустить массового отключения, – объяснил он.

Чиновник призвал киевлян не паниковать, потому что именно этого добивается Россия.

– Наша ярость в такие моменты и беспомощность – это то, чего и хотел добиться враг, атакуя энергообъекты. Поэтому работаем, не паникуем, – подчеркнул Тимошенко.

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Издание The New York Times опубликовало интервью с руководителем Департамента муниципальной безопасности КГГА Романом Ткачуком, который заявил, что в Киеве поддерживается работа энергосистемы, однако город готовят к худшим сценариям, в том числе тотальной эвакуации 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.

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