Ноябрь, 06 в 15:56

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской военной администрации Роман Ткачук опроверг информацию, распространенную в СМИ, о якобы планах эвакуировать население столицы.

По его словам, в городе все находится под контролем.

Роман Ткачук объяснил, что городские власти все же должны рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

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Подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты. Это необходимо, чтобы в случае необходимости избежать хаоса.

— Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи, – отметил Роман Ткачук.

Он напомнил, что в каждом районе Киева будет подготовлено в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Их обустроят на базе социальных объектов.

– Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации, – подчеркнул Роман Ткачук.

Ранее издание The New York Times опубликовало интервью с руководителем департамента Романом Ткачуком, который заявил, что в Киеве поддерживается работа энергосистемы, однако город готовятся к худшим сценариям, в том числе тотальной эвакуации 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.