Ситуція у Києві із забезпеченням електроенергією складна, але контрольована – ОП

Листопад, 06 в 18:03

Тимчасові відключення світла у Києві контрольовані, тому наразі немає підстав для паніки, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему, не допустити масового відключення, – пояснив він.

Чиновник закликав киян не панікувати, бо саме цього домагається Росія.

– Наша лють в такі моменти та безпорадність – це те, чого і хотів досягти ворог, атакуючи енергооб’єкти. Тому працюємо, не панікуємо, – наголосив Тимошенко.

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Видання The New York Times опублікувало інтерв’ю із керівником Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романом Ткачуком, який заявив, що у Києві наразі підтримується робота енергосистеми, проте місто готуються до найгірших сценаріїв, зокрема тотальної евакуації 3 млн мешканців у разі повного відключення електроенергії.