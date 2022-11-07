Ноябрь, 07 в 11:40

Папа Римский Франциск считает, что та жестокость, которую российские военные совершают в Украине, на самом деле не присуща русскому народу. Об этом понтифик заявил в разговоре с журналистами, сообщает Vatican News.

Папа Римский заявил, что имеет уважение к обоим народам — ​​украинскому и русскому. И теперь оказался между двумя народами, которым располагает.

А еще он вспомнил писателя Федора Достоевского, который, по мнению Папы, вдохновляет на осмысление христианства.

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— Меня поражает – и поэтому я употребляю слово многострадальная [дословно: martoriata – подвергнутая мучениям от martoriare – пытать, мучить] – та жестокость, которая не присуща русскому народу. Ибо русский народ – это великий народ; это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большая приверженность русскому народу, как и большое расположение к украинскому народу, – отметил Папа Франциск.

Глава Ватикана называет войну в Украине Третьей мировой. Что касается причин возникновения войны, то Папа Римский усматривает здесь желание империй чувствовать себя сильными, а еще продавать оружие.

Именно производство и продажа оружия, по словам понтифика, является самой большой бедой в мире.

– Это мировая война. Ибо истина заключается в том, что когда империи, с той или иной стороны, слабеют, то нуждаются в войне, чтобы чувствовать себя сильными. А также для того, чтобы продавать оружие, — подчеркнул Папа Римский.

А вот посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала заявление Папы Римского о его уважении к российскому народу и российскому гуманизму.

По ее мнению, Папа Римский рассеянно читал Достоевского.

— Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жесткости россиян (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда было брутально вырезан Батурин, ни в каждом происшествии после того, — отметила Маркарова.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мировых политиков приложить максимум усилий, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

Источник: Vatican News