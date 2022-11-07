Листопад, 07 в 11:40

Папа Римський Франциск вважає, що та жорстокість, яку російські військові чинять в Україні, насправді не притаманна російському народові. Про це понтифік заявив у спілкуванні з журналістами, повідомляє Vatican News.

Папа Римський заявив, що має пошану до обох народів – українського та російського. І тепер опинився між двома народами, до яких має прихильність.

А ще він згадав письменника Федора Достоєвського, який, на думку Папи, надихає на осмислення християнства.

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– Мене вражає – і тому я вживаю слово багатостраждальна [дослівно: martoriata – піддана мукам від martoriare – катувати, мучити] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові. Бо російський народ – це великий народ; це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу, – зазначив Папа Франциск.

Очільник Ватикану називає війну в Україні Третьою світовою. Щодо причин виникнення війни, то Папа Римський вбачає тут бажання імперій почуватися сильними, а ще продавати зброю.

Виробництво та продаж зброї, за словами понтифіка, є найбільшим лихом у світі.

– Це світова війна. Бо правдою є те, що коли імперії, з того чи іншого боку, слабнуть, то потребують вести війну, щоби почуватися сильними. А також для того, щоби продавати зброю, – наголосив Папа Римський.

А ось посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папи Римського про його пошану до російського народу та російського гуманізму.

На її думку, Папа Римський неуважно читав Достоєвського.

– Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того, – зазначила Маркарова.

Раніше Папа Римський Франциск закликав світових політиків докласти максимум зусиль, щоб запобігти загрозі ядерної війни.

Джерело: Vatican News