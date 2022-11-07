Гуманізмом у РФ не пахне: Маркарова відреагувала на слова Франциска про прихильність до росіян
Папа Римський Франциск вважає, що та жорстокість, яку російські військові чинять в Україні, насправді не притаманна російському народові. Про це понтифік заявив у спілкуванні з журналістами, повідомляє Vatican News.
Папа Римський заявив, що має пошану до обох народів – українського та російського. І тепер опинився між двома народами, до яких має прихильність.
А ще він згадав письменника Федора Достоєвського, який, на думку Папи, надихає на осмислення християнства.
– Мене вражає – і тому я вживаю слово багатостраждальна [дослівно: martoriata – піддана мукам від martoriare – катувати, мучити] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові. Бо російський народ – це великий народ; це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу, – зазначив Папа Франциск.
Очільник Ватикану називає війну в Україні Третьою світовою. Щодо причин виникнення війни, то Папа Римський вбачає тут бажання імперій почуватися сильними, а ще продавати зброю.
Виробництво та продаж зброї, за словами понтифіка, є найбільшим лихом у світі.
– Це світова війна. Бо правдою є те, що коли імперії, з того чи іншого боку, слабнуть, то потребують вести війну, щоби почуватися сильними. А також для того, щоби продавати зброю, – наголосив Папа Римський.
А ось посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папи Римського про його пошану до російського народу та російського гуманізму.
На її думку, Папа Римський неуважно читав Достоєвського.
– Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того, – зазначила Маркарова.
Раніше Папа Римський Франциск закликав світових політиків докласти максимум зусиль, щоб запобігти загрозі ядерної війни.
Джерело: Vatican News