Поблизу Маріуполя знайшли понад 1,5 тис. нових могил – BBC

Листопад, 07 в 13:20

Згідно з аналізом нових супутникових знімків, зроблених BBC, на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії з травня, вирито понад 1 500 нових могил.

Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни.

Центр інформаційної стійкості проаналізував зображення селища Старий Крим для програми Панорама BBC і дійшов висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано 1 500 нових могил.

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Зараз, за оцінками, з початку війни там було викопано понад 4 600 могил, хоча точну кількість поховань у цьому місці встановити неможливо.

Свідки в Маріуполі розповіли BBC, що протягом останніх місяців вони бачили, як російська влада діставала тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозила їх для поховання.

Мешканка Маріуполя Тетяна, яка втратила зв’язок із сином, коли у місті відбувалися бойові дії, відчайдушно прагнула його знайти і влітку відвідала місце масового поховання у Виноградному під Маріуполем.

За її словами, у Виноградному вона нарахувала понад 800 свіжих могил. Вона сфотографувала місце масового поховання там. Багато могил на цьому місці позначені маленькими табличками з номерами та статтю, але не іменами. Більшість тіл невпізнані.

Інші мешканці Маріуполя, з якими вдалося поспілкуватися ВВС, розповіли, що цього літа у пошуках рідних, з якими було втрачено зв’язок, їм довелося переглядати десятки тіл, які лежали на вулиці без охолодження.

Скріншот: France 2