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Факты / Україна

Позволит вернуться в Украину: ГМС запускает выдачу документов депортированным гражданам

Евгения Грейс, редактор ленты
депортація
Фото: Depositphotos

Государственная миграционная служба Украины с 14 ноября запускает экспериментальный проект по выдаче удостоверения личности для возвращения в Украину.

По данным украинских властей, около 1 млн человек оккупанты депортировали в Россию. Их документы уничтожают, потому они не могут вернуться в Украину.

Удостоверения граждане смогут получить без личного присутствия после обращения родственников или Минреинтеграции.

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Документы будут выдаваться людям, данные о которых находятся в государственном демографическом реестре или в записях миграционной службы, а также детям, независимо от наличия записей.

Напомним, МИД Украины осудило депортацию в РФ жителей оккупированных районов Херсонщины и Запорожья.

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Источник: МВД
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