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Факти / Україна

Дозволить повернутися в Україну: ДМС запускає видачу документів депортованим громадянам

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
депортація
Фото: Depositphotos

Державна міграційна служба України з 14 листопада запускає експериментальний проєкт з видачі посвідчення особи для повернення в Україну.

За даними української влади, близько 1 млн людей окупанти депортували до Росії. Їхні документи знищують, тому вони не можуть повернутися в Україну.

Посвідчення громадяни зможуть отримати без особистої присутності за зверненням родичів або Мінреінтеграції.

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Документи видаватимуть людям, дані про яких є у державному демографічному реєстрі чи у записах міграційної служби, а також дітям, незалежно від наявності записів.

Нагадаємо, МЗС України засудило депортацію до РФ жителів окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя.

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Джерело: МВС
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