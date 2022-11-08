Кабмин отменил налоги на ввоз генераторов, обогревателей и трансформаторов

Ноябрь, 08 в 18:03

Кабинет министров решил отменить налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и подобного оборудования.

Об этом во вступительной речи во время заседания правительства во вторник, 8 ноября, сказал премьер Денис Шмыгаль.

От уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения этого отопительного сезона товары.

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Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях и генераторах, электрогенераторных установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях и обогревателях, а также некоторых других товарах для энергетики и обеспечения тепла.

— Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию, — сказал премьер.

Шмыгаль рассказал, что закачка в наши газохранилища также продолжается. По состоянию на сегодняшний день в запасах есть 14,6 млрд куб. м газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам.

Компания Укргаздобыча за девять месяцев этого года добыла около 10 млрд кубометров природного газа. Несмотря на войну и все вызовы, это всего на 2% меньше, чем было добыто за этот же период в прошлом году. На складах ТЭС и ТЭЦ имеется 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.

Также поддержкой правительства для всех украинцев на эту зиму является мораторий на повышение всех коммунальных тарифов, в частности тарифов на тепло, которые составляют зимой большую часть платежки.