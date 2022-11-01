Только как экстренный шаг: Шмыгаль об эвакуации жителей отдельных регионов

Ноябрь, 01 в 17:51

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что эвакуация из отдельных общин или регионов из-за повреждений критической инфраструктуры будет применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник, 1 ноября.

— Об эвакуации из отдельных общин или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из общин, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь, – сказал премьер.

Он добавил, что такой сценарий тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить.

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Шмыгаль подчеркнул, что государство готовится и запасается дополнительным оборудованием.

Глава правительства также призвал украинцев готовиться к сложной зиме и иметь запасы технической воды, фонариков, повербанков, теплой одежды, батареек и других вещей.