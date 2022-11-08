Кабмін скасував податки на ввезення генераторів, обігрівачів та трансформаторів

Листопад, 08 в 18:03

Кабінет міністрів вирішив скасувати податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання.

Про це у вступній промові під час засідання уряду у вівторок, 8 листопада, сказав прем’єр Денис Шмигаль.

Від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження цього опалювального сезону товари.

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Йдеться про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

— Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію, – сказав прем’єр.

Шмигаль розповів, що закачування в наші газосховища також продовжується. Станом на сьогодні в запасах є 14,6 млрд куб. м газу. 98% цього ресурсу — це український газ, і 2% належить нерезидентам.

Компанія Укргазвидобування за дев’ять місяців цього року видобула майже 10 млрд куб. м природного газу. Попри війну й усі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року. На складах ТЕС і ТЕЦ є 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

Також підтримкою з боку уряду для всіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема тарифів на тепло, які становлять узимку більшу частину платіжки.