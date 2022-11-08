Ноябрь, 08 в 19:12

Российские оккупационные войска не оставляют попыток наступления на Донбассе. Речь идет о трех направлениях, где захватчики еще предпринимают активные боевые действия.

Об этом говорится в вечерней сводке с фронта Генерального штаба ВСУ.

– Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, — отмечается в сообщении.

Враг обстреливает подразделения ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование занятых позиций и воздушную разведку.

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Всего с начала суток оккупанты нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов. Под прицелом рашистов снова оказались критическая инфраструктура и дома мирных украинцев. Пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Авиация ВСУ, в свою очередь, нанесла по врагу 16 ударов в течение суток. Были поражены: 4 пункта управления; 8 районов сосредоточения оккупантов, их вооружения и военной техники; 4 позиции средств ПВО.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли меткие удары по четырем районам сосредоточения живой силы и вооружения РФ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя оккупантам свою инфраструктуру и воздушное пространство.

– Идет формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства этой страны, — уточнили в Генеральном штабе.

На Южнобужском направлении под обстрелы войск РФ попали районы более 30 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, граничащие с линией столкновения. Враг открывал огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Херсонской области оккупанты продолжают мародерство. В частности, 7 ноября на дамбе Каховской ГЭС была замечена колонна грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. На оккупированных территориях региона идет демонтаж и последующий вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав захватчики взорвали линии электропередачи, а также оборудование солнечной электростанции.

А из Херсонского областного музея Шовкуненко они вывезли мебель, оборудование и все художественные ценности.

В Мелитопольском и Михайловском районах (Запорожская область) войска РФ принуждают украинцев получать российские паспорта. При этом они угрожают переселением и отбирают паспорта граждан Украины.

Тем временем во временно оккупированный город Донецк направилась группа представителей следственного комитета РФ для расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС России.

Накануне в украинской разведке сообщали, что российские оккупационные войска готовят провокацию в Херсонской области. Они могут в ближайшие дни обстрелять населенные пункты, чтобы обвинить в этом украинских военных.