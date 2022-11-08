Листопад, 08 в 19:12

Російські окупаційні війська не полишають спроб наступу на Донбасі. Йдеться про три напрямки, де загарбники ще вдаються до активних бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні з фронту Генерального штабу ЗСУ.

– Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, – зазначається в повідомленні.

Ворог обстрілює підрозділи ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та повітряну розвідку.

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Загалом від початку доби окупанти завдали трьох ракетних та 10 авіаційних ударів. Під прицілом рашистів знову опинилися критична інфраструктура та будинки мирних українців. Постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіація ЗСУ, своєю чергою, завдала по ворогу 16 ударів протягом доби. Під ураження потрапили: чотири пункти управління; вісім районів зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки; чотири позиції засобів ППО.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали влучних ударів по чотирьох районах зосередження живої сили та озброєння РФ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. Білорусь і далі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи окупантам свою інфраструктуру та повітряний простір.

– Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни, – уточнили в Генеральному штабі.

На Південнобузькому напрямку під обстріли військ РФ потрапили райони понад 30 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, які межують з лінією зіткнення. Ворог відкривав вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Херсонщині окупанти продовжують мародерство. Зокрема, 7 листопада на дамбі Каховської ГЕС була помічена колона вантажних автомобілів із побутовою технікою та будівельними матеріалами. На окупованих територіях регіону триває демонтаж і подальше вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі міста Берислав загарбники підірвали лінії електропередач, а також устаткування сонячної електростанції.

А з Херсонського обласного музею Шовкуненка вони вивезли меблі, обладнання та всі художні цінності.

У Мелітопольському та Михайлівському районах (Запорізька область) війська РФ примушують українців отримувати російські паспорти. При цьому вони погрожують переселенням і відбирають паспорти громадянина України.

Тим часом у тимчасово окуповане місто Донецьк прямує група представників слідчого комітету РФ для розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС Росії.

Напередодні в українській розвідці повідомляли, що російські окупаційні війська готують провокацію на Херсонщині. Вони можуть найближчими днями обстріляти населені пункти, щоб звинуватити в цьому українських військових.