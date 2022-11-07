РФ готовит провокацию: в ГУР предупредили о возможных обстрелах населенных пунктов в Херсонской области
Российские оккупационные войска готовят провокацию в Херсонской области. Они могут в ближайшие дни обстрелять населенные пункты, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
– Есть высокая вероятность совершения в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны, — подчеркнули в ГУР.
По данным разведки, оккупанты рассылают соответствующие смс-сообщения жителям временно захваченных территорий, пользующихся мобильной связью российских операторов. В этих сообщениях говорится, что командование ВСУ якобы планирует массированный артиллерийский обстрел по гражданской инфраструктуре.
Под этим предлогом рашисты призывают людей “эвакуироваться” на левый берег Днепра.
В ГУР уточнили, что оккупанты собираются продлить комендантский час, чтобы тайно завести новые силы на правый берег.
Кроме того, российские войска занимаются массовым мародерством на правобережье Херсона. Как отмечают в разведке, в течение трех суток с правого на левый берег Днепра перемещаются смешанные колонны российской техники. Они едут через Каховскую ГЭС со стороны населенного пункта Казацкое в направлении села Цукуры.
– Большинство машин – это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон, — уточнили в ГУР.
К примеру, в Бериславском районе рашисты грабят частные дома, склады и магазины. Похищено все имущество местной подстанции районной электросети: приборы, оборудование, машины и т.д.
А в поселке Любимовка путинские солдаты массово забирают автотранспорт (грузовики, легковушки, автобусы). Они также разграбили местные автопарки и СТО.
Из местных советов в населенных пунктах, которые находятся по линии Днепра, оккупанты вывезли всю документацию, а в самих помещениях обустроили так называемые комендатуры.
В селах Ольговка и Токаревка рашисты подорвали вышки мобильной связи украинских операторов.
Недавно со здания Херсонской ОВА исчез российский триколор. Как объясняли в ОК Юг, это часть масштабных провокаций оккупантов: враг хочет создать впечатление, что населенные пункты оставлены, а заход ВСУ в них безопасен.
Источник: ГУР Минобороны Украины