После полуночи в Кривом Роге были слышны взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
8 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.
О громких звуках местные жители начали сообщать после полуночи.
Кстати, о взрывах в регионе очевидцы сообщали и вечером 7 ноября.
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Официальные комментарии пока не поступали.
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