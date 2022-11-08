Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

После полуночи в Кривом Роге были слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
После полуночи в Кривом Роге были слышны взрывы
Фото: Depositphotos

8 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

О громких звуках местные жители начали сообщать после полуночи.

Кстати, о взрывах в регионе очевидцы сообщали и вечером 7 ноября.

Сейчас смотрят

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка