Ноябрь, 08 в 6:04

8 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

О громких звуках местные жители начали сообщать после полуночи.

Кстати, о взрывах в регионе очевидцы сообщали и вечером 7 ноября.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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