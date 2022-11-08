Взрывы на Днепропетровщине, Полтавщине и освобождение 50% оккупированных территорий: 258-е сутки войны (онлайн)
Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области ежедневно погибают сотни оккупантов.
Украина получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
В Киев с визитом в скором времени прибудет новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
По данным разведки, в России осталось всего 120 ракет типа Искандер.
Российские военные усиливают оборону на Херсонском направлении и самого обласного центра, что говорит о том, что они не думают отходить со своих позиций.
Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
— Абсолютно не похоже, чтобы они не могли продержаться 3-4 дня. Они могут продержаться 3-4 месяца при очень определенных условиях. Они стоят в плотной обороне, она усиливается каждый день. Другое дело, что туда очень много мобилизованных завозят и пытаются вывезти кадровые потрепанные части. Но там и кадровых остается предостаточно. При чем достаточно агрессивных, десантники там, которые имеют желание повоевать, — заявил советник.