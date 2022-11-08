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Факты / Україна
Валентина Чорна |
Взрывы на Днепропетровщине, Полтавщине и освобождение 50% оккупированных территорий: 258-е сутки войны (онлайн)

Взрывы на Днепропетровщине, Полтавщине и освобождение 50% оккупированных территорий: 258-е сутки войны (онлайн)

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00:15 - 08 ноября

Российские военные усиливают оборону на Херсонском направлении и самого обласного центра, что говорит о том, что они не думают отходить со своих позиций.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Абсолютно не похоже, чтобы они не могли продержаться 3-4 дня. Они могут продержаться 3-4 месяца при очень определенных условиях. Они стоят в плотной обороне, она усиливается каждый день. Другое дело, что туда очень много мобилизованных завозят и пытаются вывезти кадровые потрепанные части. Но там и кадровых остается предостаточно. При чем достаточно агрессивных, десантники там, которые имеют желание повоевать, — заявил советник.

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