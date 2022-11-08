Листопад, 08 в 9:31

Інформація про обстріл Криворізького району вночі 8 листопада не підтвердилася.

Про це вранці повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул.

Було чутно навіть у Кривому Розі: окупанти вночі обстріляли Нікополь та Іллінку / 4 фотографии

Оновлено о 09:31.

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– На ранок 8 листопада в Кривому Розі все спокійно. Уночі обстрілів у Криворізькому районі не було, – повідомив Олександр Вілкул.

Не виключено, що звуки вибухів, про які після опівночі повідомляли люди в Кривому Розі, було чути з Нікопольського району, який цієї ночі тероризували російські окупанти.

За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, росіяни гатили з Градів та важкої артилерії по двох громадах району – Марганецькій та Нікопольській.

У Нікополі пошкоджено чотири п’ятиповерхових житлових будинки, чотири приватні житлові будинки.

Поцілили окупанти в два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, газопровід низького тиску, господарчу споруду та чотири автомобілі.

Під ворожим вогнем уночі перебувало й село Іллінка Марганецької громади.

На щастя, усюди минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

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Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул

Фото: Валентин Резніченко