Було чутно навіть у Кривому Розі: окупанти вночі обстріляли Нікополь та Іллінку
Інформація про обстріл Криворізького району вночі 8 листопада не підтвердилася.
Про це вранці повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул.
Оновлено о 09:31.
– На ранок 8 листопада в Кривому Розі все спокійно. Уночі обстрілів у Криворізькому районі не було, – повідомив Олександр Вілкул.
Не виключено, що звуки вибухів, про які після опівночі повідомляли люди в Кривому Розі, було чути з Нікопольського району, який цієї ночі тероризували російські окупанти.
За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, росіяни гатили з Градів та важкої артилерії по двох громадах району – Марганецькій та Нікопольській.
У Нікополі пошкоджено чотири п’ятиповерхових житлових будинки, чотири приватні житлові будинки.
Поцілили окупанти в два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, газопровід низького тиску, господарчу споруду та чотири автомобілі.
Під ворожим вогнем уночі перебувало й село Іллінка Марганецької громади.
На щастя, усюди минулося без постраждалих.
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Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул
Фото: Валентин Резніченко