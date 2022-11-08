Началось движение ВСУ в сторону Мелитополя – Свитан

Ноябрь, 08 в 12:06

Погодные условия мешают деоккупации украинских территорий, однако там, где земля уже подсохла, например в районе Орехово и Гуляйполя, наметился прогресс в продвижении ВСУ в сторону Мелитополя.

Об этом в эфире телемарафона на Freeдом рассказал военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

– Есть пока вопросы, связанные с влажной почвой. Поэтому есть некоторое замедление движения по деоккупации. Но земля подсохнет и украинские войска начнут движение. А там, где она уже подсохла, например, в районе Орехово, Гуляйполя, уже началось движение ВСУ в сторону Мелитополя, – уточнил он.

По его мнению, все планы командования ВСУ будут выполнены с корреляцией по погоде.

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Свитан заверил, что украинские военные на фронте полностью готовы к зиме – переодеты или переодеваются.

– Мы воюем уже девятый год, поэтому наша армия готова к такого рода испытаниям. Для нас это уже рабочие будни. Экипировка украинских солдат готова на 100%, – добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Oleksandra Grygorovych