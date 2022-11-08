Почався рух ЗСУ у бік Мелітополя – Світан
Погодні умови заважають деокупації українських територій, проте там, де земля вже підсохла, наприклад, у районі Оріхового та Гуляйполя, намітився прогрес у просуванні ЗСУ у бік Мелітополя.
Про це в ефірі телемарафону на Freeдом розповів військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.
– Є поки що питання, пов’язані з вологим ґрунтом. Тому є деяке уповільнення руху з деокупації. Але земля підсохне, і українські війська почнуть рух. А там, де вона вже підсохла, наприклад, у районі Оріхова, Гуляйполя, вже почався рух ЗСУ у бік Мелітополя, – уточнив він.
На його думку, всі плани командування ЗСУ будуть виконані з кореляцією щодо погоди.
Світан запевнив, що українські військові на фронті повністю готові до зими – переодягнуті чи переодягаються.
– Ми воюємо вже дев’ятий рік, тому наша армія готова до таких випробувань. Для нас це вже робочі будні. Екіпіровка українських солдатів готова на 100%, – додав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.
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Фото: Oleksandra Grygorovych