Ноябрь, 08 в 15:01

Россия не предлагает и не предлагала никаких переговоров по окончании войны. Все, что Кремль предлагал – это ультиматумы.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия изначально говорила ультиматумами. Например, когда требовала захваченные территории признать за ней, а она якобы перестанет атаковать инфраструктуру Украины.

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В Киеве понимают, что какие-либо уступки России ни к чему хорошему не приведут. Даже временное перемирие или прекращение огня – это только ловушка.

По словам советника главы ОПУ, это лишь даст время российской армии подготовиться лучше, подучить своих мобилизованных и с новыми силами снова наступать на Украину.

– Поймите, нет никакой переговорной позиции Российской Федерации. Путин или его окружение не хотят переговоров, а выставляют Украине ультиматум, что неприемлемо для нас, – заметил Михаил Подоляк.

Что касается возможности проведения переговоров после освобождения Херсона, то, по словам Михаила Подоляка, это даст Киеву рычаги настаивать на полном выводе оккупационных сил с территории Украины для возобновления диалога.

– Есть официальная позиция, зафиксированная президентом Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона или вопрос Луганска и Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины не может существовать пророссийский анклав, – сказал Михаил Подоляк.

В то же время освобождение какой-либо из оккупированных территорий позволит Украине настаивать на полном выводе вражеских войск для проведения переговоров.

— Когда будет освобожден Херсон или Луганск, или Донецк, или часть Запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда Украина может сказать: мы предлагаем вам в течение 72 или 96 часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. И после этого любой переговорный процесс, – сказал Подоляк.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры с РФ могут быть только на условиях Украины.