Листопад, 08 в 15:01

Росія не пропонує та не пропонувала ніяких переговорів щодо закінчення війни. Все, що Кремль пропонував – це ультиматуми.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія із самого початку говорила ультиматумами. Наприклад, коли вимагала захоплені території визнати за нею, а натомість вона начебто перестала б атакувати інфраструктуру України.

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У Києві розуміють, що будь-які поступки Росії ні до чого хорошого не призведуть. Навіть тимчасове перемир’я чи припинення вогню – це лише пастка.

За словами радника голови ОПУ, це лише дасть час російській армії підготуватися краще, натренувати своїх мобілізованих і з новими силами знову наступати на Україну.

– Зрозумійте, немає ніякої переговорної позиції Російської Федерації. Путін чи його оточення не хочуть переговорів, а виставляють Україні ультиматум, що є неприйнятним для нас, – зауважив Михайло Подоляк.

Щодо можливості проведення переговорів після звільнення Херсона, то, за словами Михайла Подоляка, це дасть Києву важелі наполягати на повному виведенні окупаційних сил з території України для відновлення діалогу.

– Є офіційна позиція, зафіксована президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсона чи питання Луганська і Донецька. Це питання того, що на юридичній території України не може існувати проросійський анклав, – сказав Михайло Подоляк.

Водночас звільнення якоїсь з окупованих територій дасть Україні можливість наполягати на повному виведенні ворожих військ для проведення переговорів.

– Коли буде звільнений Херсон чи Луганськ, чи Донецьк, чи частина Запорозької території, безумовно, це буде позиція сили. Тоді Україна може сказати: ми пропонуємо вам впродовж 72 чи 96 годин залишити всю територію, вивести всі збройні сили. І після цього будь-який переговорний процес, – сказав Подоляк.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори з РФ можуть бути лише на умовах України.