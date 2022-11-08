РФ усилила войска в Херсонской области подразделением из Чечни
Российское командование усилило свои силы на территории Херсонской области.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, РФ перебросила в район Новософиевки подразделение с территории Чеченской Республики.
По данным украинской стороны, новоприбывшие присоединились к ограблению местных жителей и их жилья.
Между тем, в Генштабе ВСУ подтвердили огневое поражение района сосредоточения вражеской военной техники в Голой Пристани Херсонской области 5 ноября.
Есть данные и об уничтожении 5-6 ноября складов с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ, в Энергодаре Запорожской области российские захватчики продолжают ужесточать административные и контрразведывательные меры.
– Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины, – сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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