Ноябрь, 08 в 7:07

Российское командование усилило свои силы на территории Херсонской области.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, РФ перебросила в район Новософиевки подразделение с территории Чеченской Республики.

По данным украинской стороны, новоприбывшие присоединились к ограблению местных жителей и их жилья.

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Между тем, в Генштабе ВСУ подтвердили огневое поражение района сосредоточения вражеской военной техники в Голой Пристани Херсонской области 5 ноября.

Есть данные и об уничтожении 5-6 ноября складов с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, в Энергодаре Запорожской области российские захватчики продолжают ужесточать административные и контрразведывательные меры.

– Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины, – сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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