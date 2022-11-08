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Факти / Україна

РФ посилила війська на Херсонщині підрозділом із Чечні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

Російське командування посилило свої підрозділи на території Херсонської області.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, РФ перекинула до району Новософіївки підрозділ із території Чеченської Республіки.

За даними української сторони, новоприбулі долучились до пограбування місцевих жителів та їхніх помешкань.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ підтвердили вогневе ураження району зосередження ворожої військової техніки в Голій Пристані Херсонської області 5 листопада.

Є дані й про знищення 5-6 листопада складів із боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватового Луганської області.

За даними Генштабу ЗСУ, в Енергодарі Запорізької області російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи.

– Окупанти збирають особисті дані місцевих жителів, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України, – повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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