Россияне бьют по освобожденным территориям Херсонской области из самолетов и беспилотников
Российские оккупанты атакуют недавно освобожденные территории Херсонской области.
Под обстрелом врага находятся районы Новой Каменки, Золотой Балки, Нововоскресенского и Червоного.
Так, четыре авиаудара пришлись только по району Новой Каменки.
В Золотой Балке захватчики попали в здание школы зенитными ракетами типа С-300.
Как сообщили в Оперативном командовании Юг, люди, к счастью, не пострадали.
По другим населенным пунктам освобожденной Херсонской области враг направил ударные беспилотники типа Ланцет.
Дрон-камикадзе, летевший в сторону Червоного, украинские защитники сбили раньше, чем он достиг цели.
В Нововоскресенском попадание произошло по открытой поверхности.
Напомним, что оккупанты принудительно вывезли на территорию России из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Херсонской области около сотни детей с инвалидностью.
К принудительной “эвакуации” в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната.
В Каховке россияне переместили пациентов пансионата для пожилых людей, а на территорию заведения свозят личный состав армии РФ.
Оккупационные власти в регионе отключают электро-, водоснабжение и связь, чтобы создать неприемлемые для проживания местных жителей условия.
Также россияне не прекращают мародерить. Грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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