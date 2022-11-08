Ноябрь, 08 в 8:17

Российские оккупанты атакуют недавно освобожденные территории Херсонской области.

Под обстрелом врага находятся районы Новой Каменки, Золотой Балки, Нововоскресенского и Червоного.

Так, четыре авиаудара пришлись только по району Новой Каменки.

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В Золотой Балке захватчики попали в здание школы зенитными ракетами типа С-300.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, люди, к счастью, не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонской области враг направил ударные беспилотники типа Ланцет.

Дрон-камикадзе, летевший в сторону Червоного, украинские защитники сбили раньше, чем он достиг цели.

В Нововоскресенском попадание произошло по открытой поверхности.

Напомним, что оккупанты принудительно вывезли на территорию России из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Херсонской области около сотни детей с инвалидностью.

К принудительной “эвакуации” в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната.

В Каховке россияне переместили пациентов пансионата для пожилых людей, а на территорию заведения свозят личный состав армии РФ.

Оккупационные власти в регионе отключают электро-, водоснабжение и связь, чтобы создать неприемлемые для проживания местных жителей условия.

Также россияне не прекращают мародерить. Грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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