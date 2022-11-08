Росіяни гатять по звільнених територіях Херсонщини з літаків та безпілотників

Листопад, 08 в 8:17

Російські окупанти атакують нещодавно звільнені території Херсонської області.

Під обстрілом ворога перебувають райони Нової Кам’янки, Золотої Балки, Нововоскресенського та Червоного.

Так, чотири авіаудари прийшлись тільки по району Нової Кам’янки.

Зараз дивляться

У Золотій Балці загарбники поцілили в будівлю школи зенітними ракетами типу С-300.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, люди, на щастя, не постраждали.

По інших населених пунктах звільненої Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу Ланцет.

Дрон-камікадзе, який летів у бік Червоного, українські захисники збили раніше, ніж він досягнув би цілі.

У Нововоскресенському влучання сталося по відкритій поверхні.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли на територію Росії з психоневрологічного будинку-інтернату в Дніпрянах Херсонської області близько сотні дітей з інвалідністю.

До примусової “евакуації” до Московської області готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

У Каховці росіяни перемістили пацієнтів пансіонату для людей похилого віку, а натомість на територію закладу звозять особовий склад армії РФ.

Окупаційна влада в регіоні відключає електро-, водопостачання та зв’язок, що створити неприйнятні для проживання місцевих жителів умови.

Також росіяни не припиняють мародерити. Вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.