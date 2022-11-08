В Запорожье сразу после сирен начали раздаваться взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В половине пятого утра в отдельных районах Запорожья были слышны взрывы.
Громкие звуки раздались сразу после объявления воздушной тревоги в 04.29.
Разрешили покинуть укрытия людям в 05.01.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.