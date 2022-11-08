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Факты / Україна

В Запорожье сразу после сирен начали раздаваться взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Запорожье сразу после сирен начали раздаваться взрывы
Фото: Depositphotos

В половине пятого утра в отдельных районах Запорожья были слышны взрывы.

Громкие звуки раздались сразу после объявления воздушной тревоги в 04.29.

Разрешили покинуть укрытия людям в 05.01.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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