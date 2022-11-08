Ноябрь, 08 в 6:21

В половине пятого утра в отдельных районах Запорожья были слышны взрывы.

Громкие звуки раздались сразу после объявления воздушной тревоги в 04.29.

Разрешили покинуть укрытия людям в 05.01.

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